СПОРТИВНАЯ АФИША

На прошедшей неделе в ходе 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся были разыграны комплекты медалей в семи спортивных дисциплинах, также состоялись два масштабных события — «Гонка Героев» и фестиваль «Эривейв».

В ближайшую неделю участников ждут соревнования ещё в семи видах спорта, а также 49-й Лыжный марафон и Марш малышей.

29 марта - 1 апреля

Соревнования по горнолыжному спорту в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Участникам предстоит соревноваться в дисциплинах супер-гигант, слалом-гигант, слалом.

г. Мончегорск, гора Нюдуайвенч.

29-30 марта

Соревнования по лыжным гонкам в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Мурманск, спорткомплекс Долина Уюта.

29 марта-3 апреля

Соревнования по горнолыжному спорту в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

30 марта-3 апреля

Соревнования по сноукайтингу в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

Район Териберки, 85 км Серебрянской ГЭМ; яхт-клуб «ММТП» 27 км Верхнетуломского шоссе; Верхнетуломское водохранилище, озеро Большое.

1 апреля

Соревнования по национальным видам спорта в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

п. Ревда, зал спортивной школы.

1 и 2 апреля

49-й Мурманский лыжный марафон — Всероссийские многоэтапные соревнования «Кубок мастеров — 2023» по программе лыжных марафонов «Russianloppet».

г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

1 апреля

Соревнования по регби на снегу в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

1 и 2 апреля

В рамках 88-го Праздника Севера в Долине Уюта состоится Открытый кубок Мурманской области по юкигассен. Популярная командная игра впервые вошла в соревновательную программу самого масштабного спортивного события региона.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в.

1 и 2 апреля

Соревнования по мини-футболу на снегу в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Апатиты, спортшкола «Олимп».

1 и 2 апреля

Соревнования по хоккею с мячом в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

2 апреля – 11.00

В Мурманске состоится «Марш малышей». Он проходит в рамках 49-го Мурманского лыжного марафона. Местом старта по традиции станет лыжный стадион Долины Уюта. Юным участникам необходимо будет преодолеть дистанцию в 200 метров. Всего в мероприятии могут принять участие 500 дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет (2016-2018 года рождения).

г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

2 и 3 апреля

Соревнования по горнолыжному спорту в рамках 88 Праздника Севера.

г. Кировск, Кировская СШОР по горнолыжному спорту.