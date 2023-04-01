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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

В Мурманской области продолжаются спортивные мероприятия в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. В ближайшие дни участников ждут соревнования ещё в нескольких видах спорта, а также 49-й Лыжный марафон и Марш малышей.

1 апреля - 11.00

2 апреля - 11.00

Соревнования по мини-хоккею с мячом в рамках 88-го Праздника Севера. Награждение победителей и призёров состоится в 16.40 2 апреля. Соревнуются две хоккейные команды из Мурманска «СШ-6» и «Строитель», а также две команды города Мончегорск ХК «Мончегорск» и «СШОР».

г. Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец спорта.

1 апреля - 12.00

2 апреля - 11.30

В рамках 88-го Праздника Севера в Долине Уюта состоится Открытый кубок Мурманской области по юкигассен. Популярная командная игра впервые вошла в соревновательную программу самого масштабного спортивного события региона. Награждение победителей и призёров состоится в 18.00 2 апреля.

г. Мурманск, хоккейный корт с/с «Долины Уюта».

1 апреля - 12.00

Соревнования по регби на снегу в рамках 88-го Праздника Севера. Награждение победителей и призеров состоится в 18.00.

г. Мурманск, мини-футбольное поле Долины Уюта.

1 апреля - 14.00

2 апреля - 10.00

Соревнования по мини-футболу на снегу в рамках 88-го Праздника Севера. Играют команды «Апатит» из Кировска, «Апатиты» из Апатитов, «Горняк» из Ковдора, «Рыбный порт» из Мурманска, «Фьорд 10 СЗР» из Полярного.

г. Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. СШ «Олимп».

1 апреля

Соревнования по горнолыжному спорту в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Участникам предстоит соревноваться в дисциплинах супер-гигант, слалом-гигант, слалом.

г. Мончегорск, гора Нюдуайвенч.

1 - 3 апреля

Соревнования по горнолыжному спорту в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

1 - 3 апреля

Соревнования по сноукайтингу в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

Район Териберки, 85 км Серебрянской ГЭМ; яхт-клуб «ММТП» 27 км Верхнетуломского шоссе; Верхнетуломское водохранилище, озеро Большое.

1 – 2 апреля - 11.00

Открытие соревнований по парусному спорту в рамках 63-го Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут в дисциплинах класс - сноукайтинг курс-рейс - доска, класс - сноукайтинг курс-рейс - лыжи. Награждение победителей и призёров состоится 2 апреля в 16.00.

г. Мурманск, озеро Большое, КП-2, спорткомплекс «Снежинка».

1 апреля – 14.00

2 апреля – 11.00

Первенство Мурманской области по боксу среди юношей 13-14 лет.

г. Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

1 и 2 апреля – 10.00

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Запланировано участие более 300 дзюдоистов из округов: СЗФО, ЦФО, УФО, ЮФО, ТФО, ДФО, а также Мурманской области и команда Санкт-Петербурга. 1 апреля в 16.00 состоится церемония открытия. А награждение победителей и призёров состоится в 17.00 2 апреля.

г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, 19а.  МАУ «Физкультурно-спортивный комплекс».

1 апреля

Соревнования по национальным видам спорта в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

п. Ревда, зал спортивной школы.

1 и 2 апреля

49-й Мурманский лыжный марафон — Всероссийские многоэтапные соревнования «Кубок мастеров — 2023» по программе лыжных марафонов «Russianloppet».

г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

1 апреля

Соревнования по регби на снегу в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

2 апреля – 11.00

В Мурманске состоится «Марш малышей». Он проходит в рамках 49-го Мурманского лыжного марафона. Местом старта по традиции станет лыжный стадион Долины Уюта. Юным участникам необходимо будет преодолеть дистанцию в 200 метров. Всего в мероприятии могут принять участие 500 дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет (2016-2018 года рождения).

г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

2 и 3 апреля

Соревнования по горнолыжному спорту в рамках 88 Праздника Севера.

г. Кировск, Кировская СШОР по горнолыжному спорту.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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