СПОРТИВНАЯ АФИША
На прошлой неделе в ходе мероприятий 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся были разыграны комплекты медалей в семи спортивных дисциплинах. Также в Долине Уюта состоялся 49-й Мурманский лыжный марафон и Марш малышей.
В ближайшие две недели участников ждут соревнования по ездовому и велосипедному спорту, а 16 апреля в Ледовом дворце состоится торжественная церемония закрытия Праздника Севера.
4-7 апреля
Соревнования по хоккею в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.
г. Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
8 апреля
Соревнования по велосипедному спорту в рамках 88-го Праздника Севера.
г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
15 и 16 апреля
Соревнования по ездовому спорту в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся.
г. Кировск, спортивно-оздоровительный комплекс «Тирвас».
16 апреля
Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады.
г. Мурманск, Ледовый дворец.