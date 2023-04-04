СПОРТИВНАЯ АФИША

На прошлой неделе в ходе мероприятий 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся были разыграны комплекты медалей в семи спортивных дисциплинах. Также в Долине Уюта состоялся 49-й Мурманский лыжный марафон и Марш малышей.

В ближайшие две недели участников ждут соревнования по ездовому и велосипедному спорту, а 16 апреля в Ледовом дворце состоится торжественная церемония закрытия Праздника Севера.

4-7 апреля

Соревнования по хоккею в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

8 апреля

Соревнования по велосипедному спорту в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

15 и 16 апреля

Соревнования по ездовому спорту в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Кировск, спортивно-оздоровительный комплекс «Тирвас».

16 апреля

Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады.

г. Мурманск, Ледовый дворец.