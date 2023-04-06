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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

В ближайшие две недели в рамках мероприятий 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся пройдут соревнования по ездовому и велосипедному спорту, а 16 апреля в Ледовом дворце состоится торжественная церемония закрытия Праздника Севера.

6 и 7 апреля

Соревнования по хоккею в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

6 - 9 апреля

На трассах лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске пройдёт финал Кубка России по лыжным гонкам. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции классическим и вольным стилем на 10 и 15 километров, короткие забеги на полтора километра, гонку преследования.

В соревнованиях федерального масштаба и значения примут участие более 200 спортсменов, представляющих почти четыре десятка регионов России.

Программа соревнований:

6 апреля - 18.00

Торжественное открытие соревнований в спортивном центре «Апатит-арена».

7 апреля

Раздельный старт, классический стиль: 11.00 — 10 км, женщины; 12.30 — 15 км, мужчины.

8 апреля – 9.15

Спринт свободный стиль, 1,5 км. Квалификация женщины, мужчины.

11.15 – четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Женщины, мужчины.

9 апреля

Персьют. Свободный стиль: 11.00 – женщины, 10 км; 12.15 – мужчины, 15 км.

15.00 — официальная церемония награждения на центральной площади Кировска.

г. Кировск. Лыжный комплекс «Тирвас».

8 апреля

Соревнования по велосипедному спорту в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

15 и 16 апреля

Соревнования по ездовому спорту в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Кировск, спортивно-оздоровительный комплекс «Тирвас».

16 апреля

Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады.

г. Мурманск, Ледовый дворец.

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Последние комментарии

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Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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