СПОРТИВНАЯ АФИША
В ближайшие две недели в рамках мероприятий 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся пройдут соревнования по ездовому и велосипедному спорту, а 16 апреля в Ледовом дворце состоится торжественная церемония закрытия Праздника Севера.
7 апреля
Соревнования по хоккею в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.
г. Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
7 - 9 апреля
На трассах лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске пройдёт финал Кубка России по лыжным гонкам. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции классическим и вольным стилем на 10 и 15 километров, короткие забеги на полтора километра, гонку преследования.
В соревнованиях федерального масштаба и значения примут участие более 200 спортсменов, представляющих почти четыре десятка регионов России.
Программа соревнований:
7 апреля
Раздельный старт, классический стиль: 11.00 — 10 км, женщины; 12.30 — 15 км, мужчины.
8 апреля – 9.15
Спринт свободный стиль, 1,5 км. Квалификация женщины, мужчины.
11.15 – четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Женщины, мужчины.
9 апреля
Персьют. Свободный стиль: 11.00 – женщины, 10 км; 12.15 – мужчины, 15 км.
15.00 — официальная церемония награждения на центральной площади Кировска.
г. Кировск. Лыжный комплекс «Тирвас».
8 апреля
Соревнования по велосипедному спорту в рамках 88-го Праздника Севера.
г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
15 и 16 апреля
Соревнования по ездовому спорту в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся.
г. Кировск, спортивно-оздоровительный комплекс «Тирвас».
16 апреля
Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады.
г. Мурманск, Ледовый дворец.