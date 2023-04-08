СПОРТИВНАЯ АФИША

В ближайшие дни в рамках мероприятий 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся пройдут соревнования по ездовому и велосипедному спорту, а 16 апреля в Ледовом дворце состоится торжественная церемония закрытия Праздника Севера.

8 и 9 апреля

На трассах лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске продолжаются соревнования в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции классическим и вольным стилем на 10 и 15 километров, короткие забеги на полтора километра, гонку преследования.

В соревнованиях федерального масштаба и значения принимают участие более 200 спортсменов, представляющих почти четыре десятка регионов России.

Программа соревнований:

8 апреля – 9.15

Спринт свободный стиль, 1,5 км. Квалификация женщины, мужчины.

11.15 – четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Женщины, мужчины.

9 апреля

Персьют. Свободный стиль: 11.00 – женщины, 10 км; 12.15 – мужчины, 15 км.

15.00 — официальная церемония награждения на центральной площади Кировска.

г. Кировск. Лыжный комплекс «Тирвас».

8 апреля

Соревнования по велосипедному спорту в рамках 88-го Праздника Севера.

г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

14 и 16 апреля – 10.00

На лыжной трассе Мончегорска пройдёт главное событие сезона – Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и мужчин на дистанции 50 и 70 км.

Каждый год знаменитая мончегорская семидесятка становится настоящим спортивным событием не только для спортсменов, но и для жителей и гостей города. Среди именитых спортсменов своё участие уже подтвердил олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

г. Мончегорск.

15 и 16 апреля

Соревнования по ездовому спорту в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Кировск, спортивно-оздоровительный комплекс «Тирвас».

16 апреля

Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады.

г. Мурманск, Ледовый дворец.