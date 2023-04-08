СПОРТИВНАЯ АФИША
В ближайшие дни в рамках мероприятий 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся пройдут соревнования по ездовому и велосипедному спорту, а 16 апреля в Ледовом дворце состоится торжественная церемония закрытия Праздника Севера.
8 и 9 апреля
На трассах лыжного комплекса «Тирвас» в Кировске продолжаются соревнования в рамках финала Кубка России по лыжным гонкам. Спортсменам предстоит преодолеть дистанции классическим и вольным стилем на 10 и 15 километров, короткие забеги на полтора километра, гонку преследования.
В соревнованиях федерального масштаба и значения принимают участие более 200 спортсменов, представляющих почти четыре десятка регионов России.
Программа соревнований:
8 апреля – 9.15
Спринт свободный стиль, 1,5 км. Квалификация женщины, мужчины.
11.15 – четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Женщины, мужчины.
9 апреля
Персьют. Свободный стиль: 11.00 – женщины, 10 км; 12.15 – мужчины, 15 км.
15.00 — официальная церемония награждения на центральной площади Кировска.
г. Кировск. Лыжный комплекс «Тирвас».
8 апреля
Соревнования по велосипедному спорту в рамках 88-го Праздника Севера.
г. Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
14 и 16 апреля – 10.00
На лыжной трассе Мончегорска пройдёт главное событие сезона – Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и мужчин на дистанции 50 и 70 км.
Каждый год знаменитая мончегорская семидесятка становится настоящим спортивным событием не только для спортсменов, но и для жителей и гостей города. Среди именитых спортсменов своё участие уже подтвердил олимпийский чемпион Сергей Устюгов.
г. Мончегорск.
15 и 16 апреля
Соревнования по ездовому спорту в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся.
г. Кировск, спортивно-оздоровительный комплекс «Тирвас».
16 апреля
Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады.
г. Мурманск, Ледовый дворец.