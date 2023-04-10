СПОРТИВНАЯ АФИША

Многочисленные мероприятия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся подходят на этой неделе к завершению, 16 апреля в Ледовом дворце состоится торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады.

14 и 16 апреля – 10.00

На лыжной трассе Мончегорска пройдёт главное событие сезона – Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и мужчин на дистанции 50 и 70 км.

Каждый год знаменитая мончегорская семидесятка становится настоящим спортивным событием не только для спортсменов, но и для жителей и гостей города. Среди именитых спортсменов своё участие уже подтвердил олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

г. Мончегорск.

15 и 16 апреля

Соревнования по ездовому спорту в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Кировск, спортивно-оздоровительный комплекс «Тирвас».

16 апреля

Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады.

г. Мурманск, Ледовый дворец.

Фото: https://gov-murman.ru