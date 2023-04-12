Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ 17 апреляВ Мурманской области создаётся народный рейтинг управляющих организаций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

Многочисленные мероприятия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся подходят на этой неделе к завершению, 16 апреля в Ледовом дворце состоится торжественная церемония закрытия Праздника Севера. В рамках уже прошедших 38 соревновательных мероприятий было разыграно 555 комплектов медалей и 57 кубков.

12 апреля - 11.00

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам памяти Владимира Беляева. Женщинам предстоит преодолеть дистанцию в 5 км, мужчинам в 10 км.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

12 апреля - 13.00

13 апреля - 12.00

Областные соревнования по плаванию по программе Специальной Олимпиады России. Состязаться спортсменам предстоит в вольном стиле на 25 м, 50 м, на 100 м, и те же дистанции на спине.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 40. Плавательный бассейн.

14 и 16 апреля – 10.00

На лыжной трассе Мончегорска пройдёт главное событие сезона – Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и мужчин на дистанции 50 и 70 км.

Каждый год знаменитая мончегорская семидесятка становится настоящим спортивным событием не только для спортсменов, но и для жителей и гостей города. Среди именитых спортсменов своё участие уже подтвердил олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

г. Мончегорск.

15 и 16 апреля

Соревнования по ездовому спорту в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Кировск, спортивно-оздоровительный комплекс «Тирвас».

16 апреля

Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады.

г. Мурманск, Ледовый дворец.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Из каких стран чаще всего нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В России наметился тренд на возврат к соискательскому рынку труда. Более 60% работающих за границей россиян готовы вернуться в ближайшее время-PRO Валюту (16+)Цены на нефть стабильны, а курс рубля продолжает снижаться-PRO Энергетику (18+)Безопасность объектов ТЭК на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика