Праздник Севера - 2023: Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады объединит спортивное сообщество Кольского ЗаполярьяЯрмарка «Работа России. Время возможностей»: 14 и 15 апреля региональный этап одновременно пройдёт на 940 площадках страны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.04.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

Многочисленные мероприятия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся подходят на этой неделе к завершению, 16 апреля в Ледовом дворце состоится торжественная церемония закрытия Праздника Севера. В рамках уже прошедших 38 соревновательных мероприятий было разыграно 555 комплектов медалей и 57 кубков.

13 апреля - 10.00 

Первенство России по лыжным гонкам среди юниорок, дистанция 30 км свободным стилем.

г. Апатиты,  ул. Победы, 4.  Лыжный стадион ФСК «Атлет».

13 апреля - 12.00

Областные соревнования по плаванию по программе Специальной Олимпиады России. Состязаться спортсменам предстоит в вольном стиле на 25 м, 50 м, на 100 м, и те же дистанции на спине.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 40. Плавательный бассейн.

13 апреля - 18.00

Торжественное открытие первенства России среди юниоров.

На лыжной трассе Мончегорска пройдёт главное событие сезона – Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров и мужчин на дистанции 50 и 70 км.  Каждый год знаменитая мончегорская семидесятка становится настоящим спортивным событием не только для спортсменов, но и для жителей и гостей города. Среди именитых спортсменов своё участие уже подтвердил олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

14 апреля - 10.00

Первенство России среди юниоров, дистанция 50 км свободным стилем, масстарт.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Лыжная база МАУ ДО СШ.

15 и 16 апреля

Соревнования по ездовому спорту в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся.

г. Кировск, спортивно-оздоровительный комплекс «Тирвас».

15 апреля - 18.00

Торжественное открытие чемпионата России среди мужчин.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

16 апреля - 10.00

Чемпионат России среди мужчин, дистанция 70 км свободным стилем.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Лыжная база МАУ ДО СШ.

16 апреля

Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады.

г. Мурманск, Ледовый дворец.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Из каких стран чаще всего нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Юджин
12.04.23 19:22
Жесть!!!! Из Дровяного зону сделали!
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на картофель, питьевое молоко и репчатый лук радует северян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 24 копейки, доллар потерял почти 77 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов провели заседание рабочей группы по газификации Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика