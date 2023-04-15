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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

Многочисленные мероприятия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся подходят на этой неделе к завершению, 16 апреля в Ледовом дворце состоится торжественная церемония закрытия Праздника Севера.

15 апреля - 9.00

Продолжается чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту. Соревнуются юниоры и юниорки, мужчины и женщины в дисциплине «слалом».

г. Кировск, ГАУДО МО «Кировская СШОР по горнолыжному спорту и фристайлу».

15 апреля - 9.00

16 апреля - 9.00

Открытие чемпионата и первенства СЗФО по ездовому спорту в рамках 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. Состязания пройдут в дисциплинах «лыжи - спринт 1 собака», «нарта - спринт 2 собаки», «нарта - спринт 4 собаки», «нарта - спринт 6 собак».

Старты начнутся с 10.00. Награждение первого дня состоится в 13.00. Соревнования продолжатся 16 апреля с 9.00, награждение в 12.30.

г. Кировск, спортивно-оздоровительный комплекс «Тирвас».

15 апреля - 10.00

Чемпионат России по лыжным гонкам, женщины, дистанция 50 км свободным стилем.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

15 апреля - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по ушу. Соревнования пройдут в дисциплинах таолу, кунгфу-традиционное ушу. Награждение победителей и призеров пройдёт в 15.00.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

15 апреля - 18.00

Торжественное открытие чемпионата России среди мужчин.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

15 апреля - 19.00

16 апреля - 12.30

Областные соревнования на Кубок губернатора Мурманской области по танцевальному спорту. Начало отборочных туров стартует с 17.00. Награждение первого дня пройдёт в 21.30. Соревнования продолжатся 16 апреля, награждение в 21.00. Среди участников мальчики и девочки 7-9, 10-11 лет, юноши и девушки 12-13, 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-18 лет. Соревнования проходят по европейской и латиноамериканской программам.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6а. Легкоатлетический манеж.

16 апреля - 9.00

Финал Кубка России по горнолыжному спорту. Соревнования пройдут в дисциплине «слалом».

г. Кировск, ГАУДО МО «Кировская СШОР по горнолыжному спорту и фристайлу».

16 апреля - 10.00

Чемпионат России среди мужчин, дистанция 70 км свободным стилем.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Лыжная база МАУ ДО СШ.

16 апреля – 17.30

Торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады.

Губернатор Андрей Чибис примет участие в торжественной церемонии закрытия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. Гостями церемонии закрытия станут участники соревнований, которых проходили в мурманской области в рамках Полярной Олимпиады, а также ветераны спортивного актива и воспитанники спортивных школ региона. В рамках церемонии состоится награждение лучших спортсменов по итогам линейных соревнований, а также символическая церемония тушения огня Праздника Севера.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а.  Ледовый дворец.

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