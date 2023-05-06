СПОРТИВНАЯ АФИША
В эти выходные в Мурманской области пройдут различные спортивные мероприятия:
6 мая - 11.00
Областные соревнования по дзюдо «9 рота». Соревнуются юноши и девушки до 15 лет. Финальные поединки начнутся с 17.00, по завершении пройдёт награждение победителей и призеров.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
6 мая - 12.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по пауэрлифтингу. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах жим, жим классический.
г. Мурманск, ул. Копытова, 36а. МОСШ.
6 мая - 13.00
Фестиваль ВФСК «ГТО» среди семейных команд Мурманской области (региональный этап).
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2. Плавательный бассейн.
7 мая - 12.00
Продолжение фестиваля ВФСК «ГТО» среди семейных команд Мурманской области (региональный этап).
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
7 мая - 12.00
Региональный этап VIII Спартакиады пенсионеров России. Участникам предстоит соревноваться в настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе, а также сдаче нормативов ГТО. Церемония награждения состоится в 15.00.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.