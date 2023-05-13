СПОРТИВНАЯ АФИША

В ближайшие дни в Мурманской области пройдут различные спортивные мероприятия:

13 и 14 мая – 12.00.

Чемпионат Мурманской области по шахматам.

г. Мурманск, ул. Книповича, 23а. ГОБУ МОСШ.

13 мая – 14.50

14 мая – 11.00.

Чемпионат и первенство Мурманской области по лёгкой атлетике. Спортсменам предстоит соревноваться в беге на различные дистанции, прыжках в длину, а также эстафетах.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

13 мая – 13.30

14 мая – 9.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по скалолазанию. Спортсменам предстоит соревноваться в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость».

г. Апатиты, ул. Сидоренко, 12. ФОК «Вертикаль».