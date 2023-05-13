Мурманская область. Арктика (16+)13.05.23 08:50
СПОРТИВНАЯ АФИША
В ближайшие дни в Мурманской области пройдут различные спортивные мероприятия:
13 и 14 мая – 12.00.
Чемпионат Мурманской области по шахматам.
г. Мурманск, ул. Книповича, 23а. ГОБУ МОСШ.
13 мая – 14.50
14 мая – 11.00.
Чемпионат и первенство Мурманской области по лёгкой атлетике. Спортсменам предстоит соревноваться в беге на различные дистанции, прыжках в длину, а также эстафетах.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
13 мая – 13.30
14 мая – 9.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по скалолазанию. Спортсменам предстоит соревноваться в дисциплинах «лазание на трудность», «лазание на скорость».
г. Апатиты, ул. Сидоренко, 12. ФОК «Вертикаль».
Комментарии
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Последние комментарии
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
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Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
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