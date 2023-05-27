Мурманская область. Арктика (16+)27.05.23 08:50
СПОРТИВНАЯ АФИША
В ближайшие дни в нашем регионе состоятся следующие спортивные мероприятия:
27 мая - 12.00
28 мая - 10.00
Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди мальчиков 10-11 лет.
г. Апатиты, ул. Фестивальная, 21. СШ «Олимп».
27 и 28 мая - 10.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по пейнтболу.
г. Апатиты, ул. Чехова, 14а. ЦСАСО «Хантер».
28 мая – 10.00
Открытый кубок Кольской АЭС по бол-хоккею, приуроченный к празднованию 50-летия пуска первого энергоблока Кольской АЭС. Участие примут 60 детей в возрасте 10-12 лет из Мурманска, Ковдора, Кировска, Оленегорска и Полярных Зорь.
г. Полярные Зори, на баскетбольной площадке.
Комментарии
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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