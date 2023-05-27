СПОРТИВНАЯ АФИША

Какие мы всё-таки разные: в Германии печатают дом на 3D-принтере, а сёстры-боснийки строят деревню с домами-норами, как у хоббитов

Марина Табейкина: обращение к психологу, или Почему мы начинаем искать выход, когда для этого уже есть очень веские причины