СПОРТИВНАЯ АФИША

г. Мурманск

12 августа - 11.00

Региональный этап Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч».

г. Мурманск, Хоккейный корт Долины Уюта.

12 августа – 13.30

Мурманчан ждёт яркий спортивный праздник. Его центральной площадкой станет Долина Уюта. Областной массовый фестиваль начнётся в 13.30 с зарядки для всей семьи. Также участников ждут заезды на беговелах и самокатах, эстафеты, мастер-класс по слалому на роликах, интерактивные площадки и сдача нормативов ГТО.

В 14.10 стартует массовый забег на 2 км с красками Холи. В 14.30 – эстафеты, мастер-класс по слалому на роликах, интерактивные площадки и сдача нормативов ГТО.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

В 14.00 Дом молодёжи приглашает на фестиваль дворовых игр. Он пройдёт на территории ТРК «Плазма» (ул. Рогозерская, 4). Для детей и взрослых подготовлена обширная программа с множеством развлечений, среди которых напольный керлинг, состязания по армрестлингу, кикеру и антипетанку.

Также в 14.00 в сквере на улице Зои Космодемьянской специалисты ДК «Первомайский» проведут весёлые старты «Путь к рекордам».

В 15.00 зона отдыха у дома №101 на проспекте Кольском станет ареной для соревнований с радиоуправляемыми машинками.

13 августа - 9.00-16.00

Межрегиональный турнир по Падел. Соревнования проводятся в двух категориях у мужчин, одной категории у женщин и Микст.

г. Мурманск, ул. Гвардейская, 1а.

13 августа – 14.00

На лодочной станции Семёновского озера состоится Всероссийская акция «Хороводы России». В программе праздника — хороводы, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, национального костюма и традиционных ремесел, выступления коллективов и солистов, фотозоны и дегустация традиционной кухни.

г. Мурманск, Семёновское озеро, лодочная станция.

г. Мончегорск

12 августа - 11.00

13 августа - 10.30

Первенство Мурманской области по парусному спорту.

г. Мончегорск, акватория озера Имандра. Водная станция МАУ ДО СШОР 1.