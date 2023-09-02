СПОРТИВНАЯ АФИША

2 и 3 сентября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по пэйнтболу. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплине «3*3».

г. Апатиты, ул. Чехова, 14а. Центр спортивного и семейного отдыха «Хантер».

2 и 3 сентября - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах «кросс-гонка» и «кросс-спринт». 3 сентября 13.30 пройдёт награждение по итогам двух дней.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

2 сентября - 13.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион.

2 сентября - 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу. Команды сыграют игры 11 тура.

г. Ковдор, ул. Сухачёва, 5. Стадион «Чайка».

3 сентября - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в дисциплине «кросс-классика-общий старт». Награждение победителей и призёров состоится в 13.30.

г. Мурманск, культурно-парковый комплекс им. О.П. Найдёнова.