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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

9 сентября – 11.00

10 сентября – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по велосипедному спорту. Соревнования пройдут в дисциплине маунтинбайк – гонка в гору и в дисциплине маунтинбайк – кросс-кантри. Награждение победителей и призёров состоится 10 сентября в 14.30.

г. Мурманск, гора Горелая; 10 сентября - с/к «Долина Уюта».

9 сентября – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу, 12 тур.

г. Ковдор, ул. Сухачёва, 5. Стадион «Чайка»;

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47. Городской стадион.

9 сентября – 16.00

Чемпионат Мурманской области по футболу, 12 тур.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион города.

Программа проведения фестиваля спорта «Гольфстрим» 9 сентября

Как сообщает администрация города Мурманска, основные мероприятия фестиваля спорта развернутся на берегу Левобережной развилки мостового перехода через Кольский залив.

12.00

Культурно-развлекательная программа.

Площадка под мостовым переходом через Кольский залив.

Ярмарочная торговля «Арктическая кухня».

Соревнования по пляжному волейболу.

Соревнования по мини- футболу на песке.

Соревнования по игре в «снежки».

Площадка под мостовым переходом через Кольский залив.

14.00

Соревнования по петанку.

Соревнования по «парковым шахматам».

Интерактивные площадки.

Соревнования «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика».

Спортивная площадка для детей «Родной двор».

Площадка под мостовым переходом через Кольский залив.

14.00

Соревнования по водным видам спорта.

15.30

Заплыв через Кольский залив.

Кольский залив.

14.00

Церемония открытия фестиваля спорта «Гольфстрим»

Левобережная развилка мостового перехода через Кольский залив.

14.35

Парад вело-, мототехники.

14.40

Соревнования по роллер-спорту.

14.50

Массовый заезд лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках.

14.50

Проезд на беговелах.

15.00

Легкоатлетический пробег среди спортсменов.

15.05

Массовый легкоатлетический пробег.

Мостовой переход через Кольский залив.

15.15

Церемония награждения массового заезда лиц с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках.

Зона финиша на правом берегу мостового перехода через Кольский залив.

16.00

Концертно-развлекательная программа.

Площадки и сцены на правом берегу мостового перехода через Кольский залив.

16.30

Церемония награждения победителей и призёров, соревнований по роллер спорту, игре в «снежки», петанку, по пляжному волейболу, мини-футболу, соревнований по «парковым шахматам».

17.30

Церемония награждения победителей и призеров легкоатлетического пробега, заплыва через Кольский мост, соревнований по экстремальной атлетике «Пожарная тяга. Экстремальная атлетика». Губернатор Мурманской области Андрей Чибис примет участие в церемонии награждения победителей и призёров XVI международного фестиваля спорта «Гольфстрим».

г. Мурманск, сцена на правом берегу под мостовым переходом через Кольский залив.

Комментарии

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