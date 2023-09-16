СПОРТИВНАЯ АФИША

16 сентября - 11.45

Всероссийский день бега «Кросс нации». Общий старт в 12.00.

В этот день разные возрастные группы преодолеют дистанции от 1000 метров до 12000 метров, забег малышей пройдёт на дистанции 200 метров.

Церемония награждения победителей и призёров на дистанции 1000 метров, 4000 метров, 6000 метров пройдёт в 13.30.

Церемония награждения победителей и призёров на дистанции 8000 метров, 12000 метров состоится в 14.00.

Для всех присутствующих будут работать интерактивные площадки: большая дженга, аквагрим, сладкая вата, а также спортивные интерактивные площадки. Желающие смогут принять участие в семейных эстафетах.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

16 сентября - 13.00

Чемпионат Мурманской области по футболу. Команды сыграют игры 13 тура.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион.

17 сентября - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Соревнования пройдут на лыжероллерах раздельным стартом. В 11.00 стартуют женщины, юниорки, девушки на дистанции 10 км. В 12.00 на старт выйдут мужчины, юниоры, юноши на дистанцию 15 км.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

17 сентября - 12.00

Первенство Мурманской области по дзюдо. Состязаться предстоит юниорам и юниоркам до 21 года, юношам и девушкам до 18 лет. Финальные поединки начнутся с 17.00.

г. Мурманск, с/с «Легкоатлетический манеж».