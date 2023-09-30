СПОРТИВНАЯ АФИША

30 сентября - 10.00

1 октября - 11.00

Чемпионата Мурманской области по спортивно-прикладному собаководству. Соревнования пройдут в дисциплине «служебное троеборье». 1 октября в 18.00 состоится награждение.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».

30 сентября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по альпинизму. Соревнования пройдут в дисциплине «класс-скальный». Церемония награждения состоится в 15.00.

г. Мурманск, район Абрам-Мыс.

30 сентября – 11.0 и 13.00

Проходит первенство Мурманской области по футболу. Играют команды юношей до 17 лет «Надежда Олимп Дрозд Хибины» из Апатитов, «МАУ ДО ДЮСШ» из Ковдора и «МАУ ДО СШ ОЛИМП» из Оленегорска.

г. Ковдор, ул. Сухачёва, 5. Стадион «Чайка».

30 сентября – 11.00

Открытие чемпионата и первенства Мурманской области по триатлону (дуатлон-кросс). Начало стартов состоится в 11.30. Церемония награждения пройдёт в 14.00. Дуатлон - вид триатлона, наиболее доступный для спортсменов любого уровня подготовки, исключающий плавание. Участникам предстоит состязаться в беге на 1500 метров, в велоспорте на 5000 метров и в беге на 800 метров.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

30 сентября – 12.00

1 октября - 10.00

Чемпионат Мурманской области по авиамодельному спорту. Соревнования пройдут в дисциплине «класс моделей S». Церемония награждения пройдёт в 17.30.

г. Апатиты, поле Тик-губы.

1 октября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе. Соревнования пройдут в дисциплине «пистолет». Награждение состоится в 17.00.

г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. Тир СК «Арктика».

1 октября – 11.30

Северян приглашают принять участие во Всероссийском дне ходьбы. На территории спортивного комплекса «Долина Уюта» в Мурманске 1 октября состоится мероприятие в рамках Всероссийского дня ходьбы. Стать участником может любой желающий. Торжественная церемония открытия состоится в 11.30.

В 12.00 старт массового захода пройдёт на дистанциях 1 км, 2 км, 5 км и 5 км - в направлении «Северная ходьба» (с палками). В 13.30 - состоится награждение победителей и призёров на 5 км «Северная ходьба».

Регистрация на дистанции 1 км, 2 км и 5 км будет проходить в день мероприятия. Для регистрации требуется документ, удостоверяющий личность и согласие на участие.

Для участников дистанции 5 км «Северная ходьба» открыта предварительная регистрация по ссылке. Также необходимо наличие допуска врача.

Подробная информация размещена на сайте Центра спортивной подготовки Мурманской области.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

1 октября - 12.00

Областные соревнования по дзюдо «Дзюдо плюс». Финальные поединки начнутся с 16.00. Состязаться предстоит юношам и девушкам до 15 лет.

г. Мурманск, с/с «Легкоатлетический манеж».

2 октября – 11.20

Торжественное открытие областных соревнований по лёгкой атлетике среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Программа соревнований включает в себя прыжки в длину с места, бег на 60 и 200 метров. Участие в соревнованиях примут порядка 90 детей в возрасте от 12 до 18 лет.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

2 октября - 15.00

Региональный этап отбора участников на Всероссийскую детско-юношескую военно-спортивную игру «Орлёнок». В отборе примут участие юноши и девушки 13-17 лет из общеобразовательных организаций, военно-патриотических клубов, кадетских классов Мурманска, Апатитов, Ковдорского округа, Высокого. В течение недели участники будут проходить испытания по строевой, стрелковой и тактической подготовке, оказанию первой помощи, а также сдавать нормативы ГТО.

По результатам отбора 10 участников, показавших наилучшие результаты по всем дисциплинам, попадут в сборную команду Мурманской области, которая будет представлять регион на Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игре «Орлёнок» в 2023 году.

г. Апатиты, ул. Сосновая, 21.

7 октября

Пройдёт 87-й традиционный легкоатлетический пробег «Кола — Мурманск», а также XIII авто-мотопробег. На Семеновском озере запланированы соревнования по сап-серфингу и зимнему плаванию на дистанцию 107 метров. В программу мероприятий также включён XXVIII массовый пробег «Мой Мурманск».

7 и 8 октября

Более 200 спортсменов будут бороться за Кубок губернатора Мурманской области по кёкусинкай. Это один из стилей боевого искусства карате.

18-19 октября

В легкоатлетическом манеже мурманчане примут участие в областных соревнованиях по инклюзивному спорту бочче по программе Специальной Олимпиады России.

28 октября

Состоятся традиционные XX соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой. В них примут участие более 300 воспитанников детско-юношеских спортивных школ. Для ребят запланированы мастер-классы, автограф сессии от именитых гостей турнира.