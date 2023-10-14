СПОРТИВНАЯ АФИША

14 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по самбо, боевому самбо и первенство Мурманской области по самбо. Соревноваться в первенстве предстоит девушкам и юношам 16-18 лет, в чемпионате – мужчинам и женщинам.

г. Кандалакша, ул. Спекова, 32а. ФОК «Северное сияние».

15 октября - 11.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по рукопашному бою. Соревнуются юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, юниоры и юниорки 18-21 год, мужчины и женщины. Церемония награждения состоится в 17.00.

г. Кола, ФОК, просп. Защитников Заполярья, 3.