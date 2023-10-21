СПОРТИВНАЯ АФИША

21 и 22 октября - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по универсальному бою. Состязаться предстоит мальчикам и девочкам 12-13 лет, юношам и девушкам до 14-15, 16-17, юниорам и юниорам 18-19 лет, мужчинам и женщинам в дисциплинах «весовая категория» и «лайт-весовая категория».

г. Мурманск, ул. Долина уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

21 октября - 11.00

В соревнованиях примут участие порядка 150 юных дзюдоистов (2009-2012 годов рождения) из Тосно, Луги, Североморска, Гатчины, Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Заозерска, Полярных Зорь, Кандалакши и Апатитов. В 13.00 состоится церемония открытия 35-го традиционного юношеского турнира по дзюдо «Надежда Заполярья». После церемонии открытия запланированы предварительные поединки и финалы в группе до 13 лет (ориентировочно до 17.00). Состязания продолжатся 22 октября.

г. Апатиты, пр. Сидоренко, 12. ФОК «Вертикаль».

21 октября - 12.00

XIII Региональный оборонно-спортивный, военно-патриотический слёт молодёжи «В одном строю с Победой». Слёт посвящён 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье, 64-летию со дня основания поискового движения Мурманской области, 81-й годовщине образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО.

Мероприятие проводится в течение 3 дней в условиях палаточного лагеря (лесного гарнизона). Лагерь располагается в лесном массиве на берегу реки Куреньга, где во время Великой Отечественной войны несли службу по защите неба над Заполярьем четыре зенитные установки 4-го дивизиона 361 зенитно-артиллерийского полка Кольского соединения противовоздушной обороны. Слёт проходит в форме ролевой игры, которая воссоздает и погружает участников в военную действительность и соответствующую атмосферу.

г. Оленегорск, берег реки Куреньга.