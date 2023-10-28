СПОРТИВНАЯ АФИША

28 октября - 12.00

Торжественное открытие регионального чемпионата по оказанию первой помощи в рамках Всероссийского проекта «Движения Первых» «Первая помощь». Участниками станут 65 школьников из 10 муниципальных образований. Все они ранее прошли мастер-классы по оказанию первой помощи в своих городах.

Выполнение заданий начнётся в 12.30 в три этапа: письменное тестирование и два практических испытания с оказанием помощи пациентам с различными симптомами. Отработка навыков будет производиться на специальных манекенах, а оценят действия конкурсантов представители Мурманского регионального отделения Российского Красного Креста, Регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» в Мурманской области.

Команда-победитель отправится на Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи, который пройдет в ноябре в Москве.

г. Мурманск, ул. Ломоносова 16. Мурманский медицинский колледж.

28 октября – 15.00

В Мурманске пройдут традиционные соревнования на призы ЗМС Ларисы Кругловой. В легкоатлетическом манеже города стартуют юбилейные ХХ соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС, серебряного призёра XXVIII Олимпийских игр Ларисы Кругловой. В соревнованиях ежегодно принимают участие около 200 воспитанников спортивных и общеобразовательных школ.

В программу входят бег на дистанции 60 и 100 метров, а также эстафеты 4*200 метров. Для победителей и призёров уже подготовлены дипломы, грамоты, кубки и памятные призы.

Всех участников соревнований ждут мастер-классы от заслуженных мастеров спорта России, победительниц и призерок Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ларисы Кругловой, Татьяны Лебедевой, Олеси Зыкиной и Ирины Хабаровой.

г. Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

30 октября

В России отмечают День тренера.

Министерство спорта Мурманской области предлагает северянам присоединиться к акции в социальных сетях: поделитесь фотографией с вашим первым тренером, который зажёг в вас огонь страсти к спорту; запишите короткое видео со словами благодарности своему тренеру.

Используйте хэштег #спасиботренеру51

Фото: https://vk.com/minsport51?z=photo-59785956_457270012%2Falbum-59785956_00%2Frev