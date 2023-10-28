Кадровые дефициты октября: аналитики hh.ru узнали, какие профессии сейчас самые дефицитные, а где конкуренция бьёт все рекордыВ магазинах Мурманской области продолжается снижение цен на свежую белокочанную капусту, морковь и картофель
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.10.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

28 октября - 12.00

Торжественное открытие регионального чемпионата по оказанию первой помощи в рамках Всероссийского проекта «Движения Первых» «Первая помощь». Участниками станут 65 школьников из 10 муниципальных образований. Все они ранее прошли мастер-классы по оказанию первой помощи в своих городах.

Выполнение заданий начнётся в 12.30 в три этапа: письменное тестирование и два практических испытания с оказанием помощи пациентам с различными симптомами. Отработка навыков будет производиться на специальных манекенах, а оценят действия конкурсантов представители Мурманского регионального отделения Российского Красного Креста, Регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» в Мурманской области.

Команда-победитель отправится на Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи, который пройдет в ноябре в Москве.

г. Мурманск, ул. Ломоносова 16. Мурманский медицинский колледж.

28 октября – 15.00

В Мурманске пройдут традиционные соревнования на призы ЗМС Ларисы Кругловой. В легкоатлетическом манеже города стартуют юбилейные ХХ соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС, серебряного призёра XXVIII Олимпийских игр Ларисы Кругловой. В соревнованиях ежегодно принимают участие около 200 воспитанников спортивных и общеобразовательных школ.

В программу входят бег на дистанции 60 и 100 метров, а также эстафеты 4*200 метров. Для победителей и призёров уже подготовлены дипломы, грамоты, кубки и памятные призы.

Всех участников соревнований ждут мастер-классы от заслуженных мастеров спорта России, победительниц и призерок Олимпийских игр по лёгкой атлетике Ларисы Кругловой, Татьяны Лебедевой, Олеси Зыкиной и Ирины Хабаровой.

г. Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

30 октября

В России отмечают День тренера.

Министерство спорта Мурманской области предлагает северянам присоединиться к акции в социальных сетях: поделитесь фотографией с вашим первым тренером, который зажёг в вас огонь страсти к спорту; запишите короткое видео со словами благодарности своему тренеру.

Используйте хэштег #спасиботренеру51

Фото: https://vk.com/minsport51?z=photo-59785956_457270012%2Falbum-59785956_00%2Frev

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с рынком труда для возрастных соискателей в 2023 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПАСЗР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕНаталья Давыденкова: рак молочной железы. Какие возможности по диагностике и лечению есть у мурманских онкологов? Кто входит в группу риска и возможно ли выжить с 4-й стадией рака?Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечение
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
Алина
26.10.23 21:40
Громадное спасибо Валентине Ивановне! Обещала и сделала!
Комментарий к новости:Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подписала постановление о государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области
-Правовая консультация (18+)Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:05«Здоровый Север». Тематическая программа (12+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Инфляционное давление значительно усилилось: Центробанк поднял ключевую ставку сразу с 13 до 15% годовых-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 39 копеек, доллар теряет 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Филиал АО «МЭС» «Ковдорская электросеть» внедряет автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ)-PRO ЖКХ (18+)Госжилстройнадзор помог решить проблему мурманского ТСЖ-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить земельные участки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика