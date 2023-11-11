СПОРТИВНАЯ АФИША

11 ноября - 11.30

12 ноября – 11.45.

Первенство Мурманской области по настольному теннису.

г. Кола, ул. Защитников Заполярья, 3а. ФОК.

11 и 12 ноября – 12.00

Областные соревнования «День самбо». Состязаться предстоит юношам и девушкам 11-12 лет, а также юношам и девушкам 12-14 лет.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.

11 ноября - 15.00

12 ноября – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу «Памяти Элины Гисмеевой», где за звание лучшего будут бороться спортсмены со всего региона. Состязаться предстоит в дисциплинах «Фулл-контакт», «Лайт-контакт», «К1».

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

11, 12, 25 и 26 ноября

На базе Ледового дворца Мурманска состоится серия хоккейных турниров для юных хоккеистов до 18 лет в рамках Первенства СЗФО.

Также в Ледовом дворце молодёжный хоккейный клуб «Арктика» проведёт несколько домашних матчей. 9 и 10 ноября состоятся игры с командой «Юнисон-Москва», а 13 и 14 ноября с ХК «Факел» из Салехарда. Оба матча пройдут с 19.00 до 21.00. В рамках предматчевых шоу в 18.00 для юных болельщиков будут организованны различные интерактивные зоны в холле Ледового дворца (пространство виртуальной реальности, настольный хоккей, аэрохоккей, мастер-класс по рисованию плаката в поддержку команды, фотозона, фейсарт).

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец Мурманска.

18 и 19 ноября

В Легкоатлетическом манеже Мурманска пройдут соревнования по греко-римской борьбе.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

18 ноября

В Центральном стадионе Мурманска состоятся чемпионат и первенство Мурманской области по каратэ. Спортсмены покажут своё мастерство и поборются за награды.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион.