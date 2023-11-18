СПОРТИВНАЯ АФИША
18 ноября – 10.00
Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по волейболу. Команды играют в рамках зонального этапа «Юг».
г. Кандалакша, ул. Спекова, 32а. ФОК «Северное сияние».
18 и 19 ноября – 11.00
Всероссийские соревнования «Северное сияние» по спортивной борьбе. Соревнования проводятся в 49-й раз. Выйти на ковер планируют порядка 150 борцов из разных регионов страны.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
18 ноября – 11.10
Открытие чемпионата и первенства Мурманской области по каратэ. Соревнования пройдут в дисциплинах «ката», «весовая категория».
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион.
18 ноября – 13.00
19 ноября - 10.00
Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по футболу. Команды играют зональный этап «Центр».
г. Апатиты, ул. Спекова, 32а. ФСК «Атлет».
19 ноября – 11.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по практической стрельбе. Соревнования пройдут в дисциплине «троеборье».
г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. Тир СК «Арктика».