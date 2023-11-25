Северянам предлагают отдать голос за Кольское Заполярье на выставке «Россия»В ЗАТО город Североморск открылся пункт приёма вторичных материальных ресурсов
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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

25 ноября -11.00

26 ноября - 11.00

Региональные соревнования по биатлону «Приз памяти Артемия Хасанкаева» и региональные соревнования по биатлону «Приз В.С. Климова». В соревнованиях участвуют юноши и девушки 2005-2006, 2007-2008 годов рождения, юниорки и юниоры, мужчины и женщины.

Церемония награждения состоится 26 ноября в 13.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

25 ноября – 18.15

26 ноября – 10.00

Первенство СЗФО по хоккею среди юношей 2006 года рождения. Команда «КСШОР-Арктика» играет с «СКА-ГУОР Карелия».

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.

26 ноября – 11.00

Чемпионат Мурманской области по спортивно-прикладному собаководству «Русский Ринг – Заполярье». Соревнования пройдут в дисциплине «двоеборье».

г. Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».

26 ноября – 11.00

Первенство Мурманской области по практической стрельбе. Соревнования пройдут в дисциплине «пистолет пневматический».

г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. Тир СК «Арктика».

Комментарии

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Последние комментарии

Алина
23.11.23 23:16
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Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
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Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
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