СПОРТИВНАЯ АФИША
25 ноября -11.00
26 ноября - 11.00
Региональные соревнования по биатлону «Приз памяти Артемия Хасанкаева» и региональные соревнования по биатлону «Приз В.С. Климова». В соревнованиях участвуют юноши и девушки 2005-2006, 2007-2008 годов рождения, юниорки и юниоры, мужчины и женщины.
Церемония награждения состоится 26 ноября в 13.30.
г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».
25 ноября – 18.15
26 ноября – 10.00
Первенство СЗФО по хоккею среди юношей 2006 года рождения. Команда «КСШОР-Арктика» играет с «СКА-ГУОР Карелия».
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.
26 ноября – 11.00
Чемпионат Мурманской области по спортивно-прикладному собаководству «Русский Ринг – Заполярье». Соревнования пройдут в дисциплине «двоеборье».
г. Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».
26 ноября – 11.00
Первенство Мурманской области по практической стрельбе. Соревнования пройдут в дисциплине «пистолет пневматический».
г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. Тир СК «Арктика».