Мурманская область. Арктика (16+)02.12.23 08:50
СПОРТИВНАЯ АФИША
2 и 3 декабря – 11.00
Чемпионат Мурманской области по волейболу. Полуфиналы пройдут среди мужских и женских команд.
г. Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».
2 декабря – 12.00
Финал Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по баскетболу. На поле выйдут 8 команд юношей и девушек.
г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ДЮСШ.
2 декабря – 13.00
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис примет участие в открытии спортивного комплекса «Гольфстрим».
г. Мончегорск, просп. Кирова, 5. СК «Гольфстрим».
3 декабря – 12.00
Финал Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по ВФСК ГТО.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
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Д.О. Вернер
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Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
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Наталья
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