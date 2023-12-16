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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

16 и 17 декабря – 10.00

Чемпионат Мурманской области по шахматам.

г. Мурманск, ул. Книповича, 23а. ГОБУДО «МОСШ».

16 и 17 декабря – 10.00

Чемпионат Мурманской области по мини-футболу. Футболисты проведут первые игры сезона, решающий матч состоится в феврале. На поле выйдут команды «Горняк» из Ковдора, «Апатиты» из Апатитов, «Велес» и «Мончегорск» из Мончегорска, «Североморец» и «Северный флот» из Североморска, «КолАтом» из Полярных Зорь, «Арсенал» из Александровска, «Кандалакша» из Кандалакши, а также «Рыбный порт», «Торговый порт» и «Динамо» из Мурманска.

г. Мончегорск, просп. Кирова, 7. Северный колледж физической культуры и спорта.

16 декабря – 11.00

Областные соревнования по каратэ «Полярная Звезда». Соревнования пройдут в дисциплине «весовая категория» среди юношей и девушек 14-15 лет.

г. Кола, просп. Защитника Заполярья, 3. ФОК.

16 и 17 декабря – 12.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам. В них участвуют юноши и девушки 15-16 лет, 14 лет и моложе. Состязаться лыжникам предстоит классическим и свободным стилями.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Лыжный стадион МАУ ДО СШ.

16 декабря – 12.30

В городе атомщиков состоится первый в истории лыжный ретро-забег «Мой адрес - Советский Союз». Необычное мероприятие, организованное физкультурно-спортивным комплексом города, пройдёт при поддержке профсоюзной организации Кольской АЭС.

В стилизованной гонке примут участие спортсмены, сумевшие воплотить образ лыжника ХХ века. Так же рассмотрению подлежат отдельные раритетные элементы костюма или лыжного инвентаря прошлого века. Деревянные лыжи, бамбуковые палки, шерстяные костюмы, шапочки-петушок и вязаные гетры непременно добавят очков участникам.

Стиль – классический, дистанция 1 км, без учёта времени.

г. Полярные Зори, лыжный стадион.

16 декабря – 14.00

17 декабря – 11.00

Первенство Мурманской области по боксу. Соревнования продолжатся 17 декабря, в 11.00 состоятся финальные бои. Соревнуются юниоры и юниорки 17-18 лет, девушки 13-14 лет, 15-16 лет.

г. Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК.

17 декабря – 11.00

Первенство Мурманской области по спортивной борьбе. Соревнования пройдут в дисциплине «греко-римская борьба» среди юношей до 18 лет и юниоров до 21 года.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

17 декабря – 16.30

Областные соревнования по танцевальному спорту «Кубок Арктики». Соревнования пройдут по европейской и латиноамериканской программе среди мальчиков и девочек 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 лет и 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-18 лет.

г. Мурманск, ул. Долина уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

18 декабря - 8.30

19 декабря - 9.15.

Первенство Мурманской области и I этап XII зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2024 по фигурному катанию.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.

20 декабря – 19.00

Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам. 20 декабря пройдёт Первенство ЗАТО г. Североморск «Новогодняя гонка». Сектор молодежной политики и спорта приглашает спортсменов и любителей лыжного спорта принять участие в соревнованиях.

Приём заявок с медицинским допуском, согласий на обработку персональных данных и непосредственно регистрация участников пройдёт в день проведения соревнований, начало регистрации в 18.00.

Дистанции: 500 метров и 1,4 км.

ЗАТО г. Североморск, ул. Восточная. Лыжная трасса.

Комментарии

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