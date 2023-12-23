СПОРТИВНАЯ АФИША
23 и 24 декабря - 11.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в классическом и свободном стилях.
г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».
23 декабря - 11.40
Областные соревнования Кубок губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту. Спортсмены 10-11 лет будут состязаться в «слалом-гиганте».
г. Полярные Зори, г/к «Салма».
23 декабря - 14.00
24 декабря - 12.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по муайтай. 24 декабря финальные бои.
г. Кола, ФОК, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.
23 декабря - 14.50
24 декабря - 11.00
Областные соревнования по лёгкой атлетике. Спортсмены будут соревноваться в беге на различные дистанции, тройном прыжке, прыжке в длину, в беге с барьерами, а также в эстафетах.
г. Мурманск, ул. Долина уюта, 6. Легкоатлетический манеж.