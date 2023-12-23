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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.23 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

23 и 24 декабря - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в классическом и свободном стилях.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

23 декабря - 11.40

Областные соревнования Кубок губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту. Спортсмены 10-11 лет будут состязаться в «слалом-гиганте».

г. Полярные Зори, г/к «Салма».

23 декабря - 14.00

24 декабря - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по муайтай. 24 декабря финальные бои.

г. Кола, ФОК, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

23 декабря - 14.50

24 декабря - 11.00

Областные соревнования по лёгкой атлетике. Спортсмены будут соревноваться в беге на различные дистанции, тройном прыжке, прыжке в длину, в беге с барьерами, а также в эстафетах.

г. Мурманск, ул. Долина уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

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Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
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