СПОРТИВНАЯ АФИША
13 января – 11.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной борьбе. Соревнования пройдут в дисциплине «вольная борьба».
г. Снежногорск, ул. Октябрьская, 25а. Универсальный спортивный зал.
13 и 14 января - 11.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по художественной гимнастике. Состязаться спортсменкам предстоит в индивидуальных и групповых упражнениях.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
14 января – 9.00
15 января - 9.30
Чемпионат и первенство Мурманской области по фигурному катанию. Состязаться фигуристкам предстоит в дисциплине «одиночное катание».
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.
14 января - 10.00
Чемпионат Мурманской области по каратэ. Соревнования пройдут в дисциплинах «ката» и «весовая категория».
г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.
14 января – 11.00
Пройдёт первенство Мурманской области по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба».
г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.
14 января – 12.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в дисциплине «лыжная гонка – классика».
п.г.т. Мурмаши, МАУДО «ДЮСШ» Кольского района. Лыжная трасса.