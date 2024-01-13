СПОРТИВНАЯ АФИША

13 января – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной борьбе. Соревнования пройдут в дисциплине «вольная борьба».

г. Снежногорск, ул. Октябрьская, 25а. Универсальный спортивный зал.

13 и 14 января - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по художественной гимнастике. Состязаться спортсменкам предстоит в индивидуальных и групповых упражнениях.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

14 января – 9.00

15 января - 9.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по фигурному катанию. Состязаться фигуристкам предстоит в дисциплине «одиночное катание».

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.

14 января - 10.00

Чемпионат Мурманской области по каратэ. Соревнования пройдут в дисциплинах «ката» и «весовая категория».

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

14 января – 11.00

Пройдёт первенство Мурманской области по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба».

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

14 января – 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в дисциплине «лыжная гонка – классика».

п.г.т. Мурмаши, МАУДО «ДЮСШ» Кольского района. Лыжная трасса.