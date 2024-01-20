СПОРТИВНАЯ АФИША

20 января - 10.00

21 января - 11.00

Чемпионат и первенства Мурманской области по спортивной гимнастике. В 13.00 состоится торжественное открытие.

г. Мурманск, Казарменный переулок, 19. ДЮСШ №1.

20 и 21 января - 12.00

Первенство Мурманской области по дзюдо. На татами выйдут юноши и девушки в возрасте до 15 лет.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

20 января – 14.00

21 января - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по ушу. Соревнования пройдут в дисциплине «саньда».

п.г.т. Ревда, ул. Вебера, 1а. СК МБОУ ДО «ДЮСШ».

20 января - 16.00

21 января - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по танцевальному спорту. Соревнования пройдут в двоеборье, по латиноамериканской и европейской программах и продолжатся.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

21 января – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону. В 10.00 начнётся пристрелка. Соревнования пройдут в спортивной дисциплине «спринт».

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».