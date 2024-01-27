СПОРТИВНАЯ АФИША
27 января - 10.55
28 января - 10.25
Чемпионат и первенство Мурманской области по фитнес-аэробике. Участники будут состязаться в дисциплине «хип-хоп». 28 января соревнования продолжатся в дисциплинах «аэробика», «степ-аэробика», «аэробика (5 человек)». Парад открытия пройдёт в 11.50.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
27 и 28 января - 11.00
Чемпионат Мурманской области по футболу.
г. Мончегорск, просп. Кирова, 7. Северный колледж физической культуры и спорта.
27 и 28 января - 12.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной акробатике.
г. Мурманск, Казарменный переулок, 19. ДЮСШ № 1.
27 января - 12.00
28 января - 11.00
Первенство Мурманской области по лыжным гонкам.
г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ ДО СШ.
27 января - 12.00
28 января - 14.00
Областные соревнования по дзюдо «Патриот». На татами выйдут юноши и девушки в возрасте до 15 лет.
г. Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской дворец культуры.
27 января - 18.15
28 января - 9.00
Первенство СЗФО по хоккею среди юниоров до 18 лет. На льду встретятся команды КСШОР-Арктика и СКА-Айсберг из Новгородской области.
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.
28 января - 9.30
Чемпионат и первенство Мурманской области по смешанному боевому единоборству.
г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.
29-31 января - 11.00
Церемония открытия первенства России по санному спорту. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах натурбан – одноместные сани и натурбан – двухместные сани.
г. Кандалакша, зона финиша санной ледовой трассы район улицы Жемчужная.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/