СПОРТИВНАЯ АФИША

27 января - 10.55

28 января - 10.25

Чемпионат и первенство Мурманской области по фитнес-аэробике. Участники будут состязаться в дисциплине «хип-хоп». 28 января соревнования продолжатся в дисциплинах «аэробика», «степ-аэробика», «аэробика (5 человек)». Парад открытия пройдёт в 11.50.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

27 и 28 января - 11.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г. Мончегорск, просп. Кирова, 7. Северный колледж физической культуры и спорта.

27 и 28 января - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной акробатике.

г. Мурманск, Казарменный переулок, 19. ДЮСШ № 1.

27 января - 12.00

28 января - 11.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ ДО СШ.

27 января - 12.00

28 января - 14.00

Областные соревнования по дзюдо «Патриот». На татами выйдут юноши и девушки в возрасте до 15 лет.

г. Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской дворец культуры.

27 января - 18.15

28 января - 9.00

Первенство СЗФО по хоккею среди юниоров до 18 лет. На льду встретятся команды КСШОР-Арктика и СКА-Айсберг из Новгородской области.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.

28 января - 9.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по смешанному боевому единоборству.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

29-31 января - 11.00

Церемония открытия первенства России по санному спорту. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах натурбан – одноместные сани и натурбан – двухместные сани.

г. Кандалакша, зона финиша санной ледовой трассы район улицы Жемчужная.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/