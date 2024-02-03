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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.24 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

3 и 4 февраля - 10.00

5 февраля - 11.00

Чемпионат СЗФО по художественной гимнастике. Соревнования пройдут в групповых и индивидуальных упражнениях. Борьба за финалы начнётся 5 февраля0. Церемония награждения и красочное закрытие соревнований пройдёт 5 февраля в 17.00.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

3 и 4 февраля -11.00

Официальное физкультурное мероприятие по лыжным гонкам среди спортсменов – любителей памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Т.П. Баланина. Соревнования пройдут в классическом и свободном стилях.

г. Мурманск, с/к «Долина уюта».

3 февраля - 11.00

Открытые всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Участникам предстоит состязаться на дистанциях 50 м и 100 м.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Спортшкола «Олимп».

3 и 4 февраля - 12.00

Первенство Мурманской области по самбо. В соревнованиях примут участие девушки и юноши 14-16 лет.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8. ФОК «Умка».

3 февраля - 13.00

Первенство Мурманской области по тхэквондо ГТФ, фестиваль цветных поясов. Предварительные и финальные встречи пройдут в программах «поединок» (весовая категория) и «хъенг» (формальный комплекс).

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион.

4 февраля – 9.30

Во флотской столице на лыжной трассе на ул. Восточной пройдёт первенство ЗАТО г. Североморск по лыжным гонкам «Здравствуй, солнце!». В программе. 9.30-10.45 - регистрация участников соревнований; 10.45 - церемония открытия соревнований; 11.00 - старты участников соревнований; 13.30 - церемония награждения.

Приглашаются все желающие. Участники до 18 лет допускаются только при наличии допуска врача. Участники от 18 лет и старше - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.

ЗАТО г. Североморск, ул. Восточная. Лыжная трасса.

5 февраля - 17.00

Церемония награждения и закрытие чемпионата СЗФО по художественной гимнастике. Соревнования проходили в групповых и индивидуальных упражнениях с 3 по 5 февраля.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

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