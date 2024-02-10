СПОРТИВНАЯ АФИША

10 и 11 февраля

В СК «Богатырь» продолжается турнир по волейболу памяти А.П. Абрамова, который стартовал 9 февраля. В турнире принимают участие сильнейшие ветеранские команды Мурманской области и Карелии: из Североморска, Апатитов, Мурманска и Костомукши. Программа турнира: 10 февраля в 17.00 - торжественное открытие; 17.30 - Североморск-Апатиты; 19.00 - Костомукша-Мурманск; 20.30 - Мурманск-Апатиты. 11 февраля - 10.00 - Костомукша-Апатиты; 11.30 - Североморск-Мурманск и в 13.00 – награждение.

ЗАТО г. Североморск, ул. Колышкина, 11. СК «Богатырь».

10 февраля - 11.45

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис даст старт XLII всероссийской массовой гонке «Лыжня России». В зависимости от возраста и уровня подготовки участники преодолеют три дистанции: 2 км, 5 км и 10 км. Церемония награждения победителей и призёров начнётся в 13.30.

г. Мурманск, территория СК «Долина Уюта».

10 и 11 февраля - 12.00

Первенство Мурманской области по самбо. В соревнованиях примут участие девушки и юноши 14-16 лет.

г. Кандалакша, ул. Спекова, 32а. ФОК «Северное сияние».

10 февраля – 14.00

11 февраля – 11.00

Первенство Мурманской области по боксу. Бои стартовали 9 февраля, сегодня 10 февраля пройдут полуфинальные бои, 11 февраля – финальные.

г. Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Дворец спорта.

10 февраля – 14.00

11 февраля – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу «Памяти Элины Гисмеевой». Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах лоу-кик и К1.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион.

10 февраля - 17.00

Первенство Мурманской области по танцевальному спорту.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6 Легкоатлетический манеж.

10 февраля - 18.00

11 февраля-в 12.00.

Кубок Губернатора Мурманской области по танцевальному спорту. Соревнования пройдут в европейской и латиноамериканской программах.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

11 февраля – 10.00

Состоятся соревнования по лыжным гонкам в рамках XLII Всероссийской открытой массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2024». К участию приглашаются взрослые участники и юные любители лыжного спорта от 9 дет. 10.00–10.40 - регистрация участников; 10.45 - общее построение, приветствие участников; 11.00, 11.30 - старты.

Приём заявок с медицинским допуском будет проходить в день проведения соревнований.

ЗАТО г. Североморск. Лыжная трасса на ул. Восточная.

11 февраля - 11.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в командном спринте свободном стиле.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

Фото: https://gov-murman.ru