СПОРТИВНАЯ АФИША

17 и 18 февраля – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в классическом и свободном стилях.

г. Апатиты, лыжный стадион ФСК «Атлет».

17 февраля - 11.00

Областные соревнования по судомодельному спорту в честь Дня защитника Отечества. Соревнования пройдут в дисциплинах класс-копийный ЕК-600, класс-копийный ЕЛ-600, класс-копийный ЕН-600. Церемония награждения состоится в 14.00.

г. Мурманск, ул. Гагарина, 21. Детский морской центр «Океан».

17 февраля – 14.00

18 февраля – 10.00

Церемония открытия чемпионата и первенства СЗФО по скалолазанию. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах лазание на трудность и лазание на скорость. Награждение победителей и призёров состоится 18 февраля в 18.00.

г. Апатиты, ул. Сидоренко, 12. ФОК «Вертикаль».

17 февраля – 14.30

18 февраля – 12.00

Церемония открытия чемпионата и первенства СЗФО по ушу (саньда). Полуфинальные и финальные поединки пройдут 18 февраля. Награждение победителей и призёров состоится 18 февраля в 17.00.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.