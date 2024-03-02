СПОРТИВНАЯ АФИША

2 марта - 11.00

«Гонка Героев. Зима». «Гонка Героев» – экстремальный забег по 5-километровой трассе, пролегающей в лесополосе. Около 300 участников из разных уголков страны преодолеют сложнейшую трассу. На трассе установлено 19 препятствий. Награды будут разыграны как в командном, так в индивидуальном зачётах.

Кольский район, парк «Патриот» около Кильдинстроя.

2 марта – 11.00

Соревнования по горнолыжному спорту в рамках 89-го традиционного Праздника Севера. В этот день состязаться спортсмены будут в супер-комбинации. Победителей и призёров наградят в 14.00.

г. Кировск, горнолыжный комплекс ГАУМО «Кировская СШОР по горнолыжному спорту и фристайлу».

2 марта - 11.00

3 марта - 11.50

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах спринт и масс-старт.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ ДО СШ.

Фото: https://gov-murman.ru