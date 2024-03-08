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Мурманская область. Арктика (16+)08.03.24 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

9 марта – 11.00

Чемпионат Мурманской области по альпинизму в рамках 89-го Праздника Севера. Соревнования пройдут в дисциплине ледолазание-скорость и ледолазание-трудность. Награждение победителей и призёров состоится в 15.15.

г. Мурманск, район Абрам-Мыс.

9 марта - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по сноуборду. После открытия пройдут тренировочные заезды. Соревнования в дисциплине биг-эйр начнутся в 12.30. Церемония награждения победителей и призёров состоится в 15.30.

г. Мурманск, Восточно-Объездная дорога, 9. ГТ «Южный склон».

9 и 10 марта - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по киокусинкай. Открытие состоится 10 марта в 14.00. В первый день соревнования пройдут в дисциплине ката и ката-группа, в завершающий день спортсменов ждёт дисциплина весовая категория.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

9 марта - 14.00

10 марта - 12.00

Чемпионат Мурманской области по хоккею с мячом.

г. Мурманск, ул. Воровского, 15а. Стадион «Строитель».

10 марта – 11.00

Открытие областных соревнований по сноуборду в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. После открытия пройдут тренировочные звезды. Соревнования в дисциплине слоуп-стайл начнутся в 12.30. Церемония награждения победителей и призеров состоится в 14.15. Соревнуются юноши и девушки 11-12 лет, юниорки и юниоры 13-17 лет.

г. Мурманск, Восточно-Объездная дорога, 9. ГТ «Южный склон».

14 марта - 16.00

15, 16 и 17 марта – 11.00

В Оленегорске стартуют всероссийские соревнований по конькобежному спорту в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут на отдельные дистанции, в смешанных эстафетах, масстарте, а также в многоборье. Соревнуются юноши и девушки 9-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет. Начнутся соревнования 14 марта в 16.00 со смешанных эстафет. 15, 16 и 17 марта спортсмены вступят в борьбу за медали с 11.00. Награждение победителей и призеров состоится 16 марта в 18.00, 17 марта в 13.00.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион спортшколы «Олимп».

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