Марина Табейкина: о плохих людях, или Весь мир состоит из таких людейПричины покупки квартиры в новостройке в Якутске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.03.24 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

23 марта - 11.00

24 марта - 11.00

Соревнования по биатлону в рамках 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся. Открытие предварительно запланировано на 10.20. Соревнования продолжатся в спринте 24 марта, в 13.30 состоится церемония награждения.

г. Мурманск, ул. с/к «Долина Уюта».

23 марта - 12.15

24 марта - 10.00

Открытие соревнований по ездовому спорту в рамках 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся. Соревнования продолжатся 24 марта, награждение состоится в 14.30. Состязания пройдут в дисциплинах «лыжи – спринт 1 собака», «нарта – спринт 2 собаки», «нарта – спринт 4 собаки», «нарта – спринт 6 собак».

г. Апатиты, база отдыха «Кола спорт вилладж».

23 марта - 15.00

Соревнования по триатлону по программам 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся. Соревнования по триатлону проводятся в рамках Полярной Олимпиады впервые. Юношам и девушкам, юниорам и юниоркам предстоит бег – 1500 метров, гонка на велосипеде - 3000 метров, гонка на лыжах – 3000 метров. Мужчинам и женщинам предстоит бег – 3000 метров, гонка на велосипеде – 6000 метров, на лыжах – 6000 метров.

г. Мурманск, ул. с/к «Долина Уюта».

23 и 24 марта

В ЗАТО г. Североморск пройдёт открытое первенство по спортивному мечу и раннесредневековому фехтованию «Меч Фьорда». Воины в доспехах эпохи викингов сойдутся в поединках на стальном оружии, а юные бойцы в современной экипировке будут состязаться в дисциплине «спортивный меч».

В программе первенства: дисциплина «спортивный меч» - номинации «Щит-меч» и «Баклер-меч» по правилам Федерации спортивного меча; дисциплина «раннесредневековое фехтование» (стальное оружие) - номинации «1х1 Щит-меч», «1х1 Копьё» и «Командные бои 3х3 (мосты)».

Вход свободный.

ЗАТО г. Североморск, ул. Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

24 марта - 10.00

Соревнования по санному спорту в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут в дисциплине «натурбан».

г. Кандалакша, трасса спортшколы по санному спорту, р-он ул. Заречная.

24 марта - 10.20

25 и 26 марта - 8.30

Соревнования по фигурному катанию на коньках в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. На 13.20 запланирован парад открытия.

г. Мурманск, Кольский проспект 25, корпус 2. Ледовая арена «Метеор».

24 марта - 10.30

Областные соревнования по альпинизму в рамках 89-го Праздника Севера. Соревнования пройдут в дисциплине «ски-альпинизм-эстафета». Награждение победителей и призёров состоится в 12.30.

г. Кандалакша, гора Крестовая.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Атомные ледоколы на службе России: экономика, наука и туризм
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Индюки: Назад в будущее». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Чтобы зарабатывать больше, надо повышать квалификацию или менять профессию-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 66 копеек, евро снижается почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовят оборудование для работы в летний период-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 и 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика