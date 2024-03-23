СПОРТИВНАЯ АФИША

23 марта - 11.00

24 марта - 11.00

Соревнования по биатлону в рамках 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся. Открытие предварительно запланировано на 10.20. Соревнования продолжатся в спринте 24 марта, в 13.30 состоится церемония награждения.

г. Мурманск, ул. с/к «Долина Уюта».

23 марта - 12.15

24 марта - 10.00

Открытие соревнований по ездовому спорту в рамках 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся. Соревнования продолжатся 24 марта, награждение состоится в 14.30. Состязания пройдут в дисциплинах «лыжи – спринт 1 собака», «нарта – спринт 2 собаки», «нарта – спринт 4 собаки», «нарта – спринт 6 собак».

г. Апатиты, база отдыха «Кола спорт вилладж».

23 марта - 15.00

Соревнования по триатлону по программам 89-го Праздника Севера и 64-го Праздника Севера учащихся. Соревнования по триатлону проводятся в рамках Полярной Олимпиады впервые. Юношам и девушкам, юниорам и юниоркам предстоит бег – 1500 метров, гонка на велосипеде - 3000 метров, гонка на лыжах – 3000 метров. Мужчинам и женщинам предстоит бег – 3000 метров, гонка на велосипеде – 6000 метров, на лыжах – 6000 метров.

г. Мурманск, ул. с/к «Долина Уюта».

23 и 24 марта

В ЗАТО г. Североморск пройдёт открытое первенство по спортивному мечу и раннесредневековому фехтованию «Меч Фьорда». Воины в доспехах эпохи викингов сойдутся в поединках на стальном оружии, а юные бойцы в современной экипировке будут состязаться в дисциплине «спортивный меч».

В программе первенства: дисциплина «спортивный меч» - номинации «Щит-меч» и «Баклер-меч» по правилам Федерации спортивного меча; дисциплина «раннесредневековое фехтование» (стальное оружие) - номинации «1х1 Щит-меч», «1х1 Копьё» и «Командные бои 3х3 (мосты)».

Вход свободный.

ЗАТО г. Североморск, ул. Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

24 марта - 10.00

Соревнования по санному спорту в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут в дисциплине «натурбан».

г. Кандалакша, трасса спортшколы по санному спорту, р-он ул. Заречная.

24 марта - 10.20

25 и 26 марта - 8.30

Соревнования по фигурному катанию на коньках в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. На 13.20 запланирован парад открытия.

г. Мурманск, Кольский проспект 25, корпус 2. Ледовая арена «Метеор».

24 марта - 10.30

Областные соревнования по альпинизму в рамках 89-го Праздника Севера. Соревнования пройдут в дисциплине «ски-альпинизм-эстафета». Награждение победителей и призёров состоится в 12.30.

г. Кандалакша, гора Крестовая.