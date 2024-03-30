СПОРТИВНАЯ АФИША

30 марта - 12.00

В Ловозере пройдут мероприятия районного Праздника Севера и традиционный День оленевода.

Впервые мероприятие прошло 30 марта 1934 года и включало только соревнования среди лыжников. Традиционно в рамках события проходит День оленевода с соревнованиями в национальных видах спорта народов Севера, знакомством с традициями и культурой саамского народа. С 1937 года в перечне проводимых соревнований – гонки на оленьих упряжках.

с. Ловозеро, стадион.

30 марта - 13.30

31 марта - 11.00

Соревнования по спортивному ориентированию в рамках 64-го Праздника Севера учащихся и 89-го Праздника Севера. Соревнования пройдут среди юных ориентировщиков и опытных спортсменов в дисциплинах «лыжная гонка – классика», «лыжная гонка – спринт». Награждения состоится 31 мара в 13.30

г. Апатиты, МАУ ФСК «Атлет».

30 марта - 15.45

31 марта - 11.15

Соревнования по хоккею в рамках 89-го Международного традиционного Праздника Севера.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.