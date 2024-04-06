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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.24 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

6 и 7 апреля – 12.00

Кубок Мурманской области по автомобильному спорту. Соревнования пройдут в дисциплине «ледовые гонки» и продолжатся 7 апреля в дисциплине «автомногоборье».

г. Мурманск, гора Горелая.

7 апреля – 10.00

В целях популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодёжи на территории Мурманской области состоится лыжный марафон протяженностью 55 км. Начало старта в 10.00, подведение итогов и награждение победителей в 14.30.

Дистанцию по пересеченной местности классическим стилем попробуют преодолеть 234 участника из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Пскова, Хабаровска, Челябинска, Мурманской, Ленинградской, Нижегородской и Архангельской областей, республик Карелия, Коми и Мордовия, а также работники Кольской АЭС, жители города Полярные Зори.

г. Полярные Зори.

7 апреля - 11.20

Открытие регионального этапа всероссийского фестиваля ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих и муниципальных служащих. В фестивале примут участие 75 человек в составе 8 команд из 6 муниципальных образований Мурманской области (Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Кольский район, ЗАТО Александровск, Ковдорский округ). Участники будут состязаться в видах испытаний комплекса ГТО: поднимании туловища из положения лёжа на спине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье и плавании.

Награждение победителей и призёров пройдёт в 17.30. Команда-победитель примет участие во всероссийском финале Фестиваля ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, который будет проходить с 13 по 19 мая 2024 года в Магнитогорске Челябинской области.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

7 апреля – 12.00

Сектор молодёжной политики и спорта приглашает малышей на старт. В воскресенье в городском парке вновь пройдёт городской проект «Детские старты «Солнечные лучики». Приглашаются дети от 1 до 10 лет.

Программа: 11.00-11.45 - регистрация участников (при регистрации необходимо предъявить оригинал или копию свидетельства о рождении ребенка). 11.50 - церемония открытия, танцевальная разминка от Детского клуба «Беговелики». В 12.00 - старт.

Сначала стартуют дети 10 лет, затем 9, 8 и т.д. В качестве средств передвижения можно использовать лыжи, снегокаты, тюбинги и т.п.

ЗАТО г. Североморск. Городской парк.

12, 13 и 14 апреля – 11.00

В Мурманске пройдёт финальный этап Кубка Содружества по биатлону. Северяне смогут поддержать лучших биатлонистов России и Белоруссии на финальном этапе Кубка в мурманской Долине Уюта: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Саид Каримулла Халили, Кирилл Бажин, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Виктория Сливко, Наталья и Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Антон Смольский, Анна Сола, а также северянка Анастасия Егорова, серебряный призёр второго этапа Кубка Содружества в Уфе.

Расписание соревнований: 12 апреля – 11.00 – спринтерские гонки; 13 апреля – 11.00 – смешанные эстафеты; 14 апреля – 11.00 – большой масс-старт.

Трибуна А – справа от выхода со стрельбища, трибуна Б – на лыжном стадионе недалеко от бывшей горы приземления. Доступ на лыжный стадион для обеспечения трансляции высокого качества будет ограничен.

Билеты можно приобрести по ссылке, а также в кассах Ледового дворца и Легкоатлетического манежа.

г. Мурманск, Долина Уюта. Лыжный стадион.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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