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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.24 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

13 апреля - 10.00

Чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в масстарте классическим стилем. Женщинам предстоит преодолеть дистанцию 50 км.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион МАУ ФСК «Атлет».

13 апреля - 11.00

14 апреля – 10.00

Соревнования по мини-хоккею с мячом в рамках 89-го Праздника Севера. Церемония награждения состоится 14 апреля в 13.50.

г. Мурманск, Кольский проспект, 25. Ледовая арена «Метеор».

13 апреля – 11.00 и 13.00

14 апреля – 11.00 и 13.00

В Мурманске на трассах спорткомплекса «Долина Уюта» проходит финальный этап «Альфа-банк Кубка Содружества сезона». На финальном этапе Мурманскую область представят сразу шесть спортсменов, в том числе мастер спорта международного класса Анастасия Егорова, серебряный призёр женского масстарта в рамках второго этапа Кубка Содружества 2023/2024 в Уфе. На родных мурманских трассах также выступят северяне Артём Грязев, Сергей Карякин, Алексей Риве, Евгения Прошина и Анжелика Сафонова.

Кроме земляков, жители Мурманской области смогут увидеть в Долине Уюта сильнейших биатлонистов: Эдуарда Латыпова, Александра Логинова, Карима Халили, Кирилла Бажина, Антона Бабикова, Александра Поварницына, Викторию Сливко, Наталию и Анастасию Шевченко, Анастасию Горееву, Ирину Казакевич, Антона Смольского, Динару Смольскую и Анну Сола.

Программа соревнований:

13 апреля – 11.00 - смешанная эстафета; 13 апреля – 13.00 - смешанная эстафета; 14 апреля – 11.00 - женщины, большой масстарт, 12 км; 14 апреля – 13.00 - мужчины, большой масстарт, 15 км.

г. Мурманск. Долина Уюта.

13 апреля - 12.00

Открытие соревнований по национальным видам спорта в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. Участникам предстоит сразиться в тройном национальном прыжке, метании аркана на хорей, прыжках через нарты. Награждение победителей и призёров состоится в 16.30.

п.г.т. Ревда, ул. Вебера, 1а. МБУ ДО ДЮСШ.

13 апреля - 15.00

Соревнования по хоккею с мячом в рамках 64-го Праздника Севера учащихся. Играют команды девушек спортивной школы №6 «Арктика» из Мурманска и команда из спортивной школы Мончегорска.

г. Мурманск, Кольский проспект, 25. Ледовая арена «Метеор».

13 апреля - 15.30

Областные соревнования по альпинизму в рамках 89-го Праздника Севера. Соревнования состоятся в дисциплине «ски-альпинизм-эстафета». Награждение победителей и призёров состоится в 17.00.

г. Кировск, гора Айкуайвенчорр.

14 апреля - 10.00

Чемпионат России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в масстарте классическим стилем. Мужчинам предстоит преодолеть дистанцию 70 км.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Лыжный стадион МАУ СШОР.

14 апреля – 11.00

Любители лыжного спорта приглашаются на закрытие зимнего сезона. 14 апреля на трассе на ул. Восточной пройдет Первенство ЗАТО г. Североморск по лыжным гонкам памяти тренера-преподавателя Ю.Ф. Шапиро.

Программа соревнований: 10.00. - регистрация участников; 10.45 - официальное открытие соревнований; 11.00 – старты; 14.00 (время приблизительное) - награждение.

Дистанции - 1, 3, 5, 10 км.

Прием заявок с медицинским допуском для участников до 18 лет и регистрация участников от 18 лет и старше с заполнением формы, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье, будет проходить в день проведения соревнований с 10.00 на лыжной трассе.

ЗАТО г. Североморск, трасса на ул. Восточной.

15 апреля -10.20

16 и 17 апреля - 8.30

Соревнования по фигурному катанию на коньках в рамках 64-го Праздника Севера учащихся.

г. Мурманск, Кольский проспект 25. Ледовая арена «Метеор».

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