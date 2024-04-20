СПОРТИВНАЯ АФИША

20 апреля - 10.00

Продолжается региональный этап Фестиваля ВФСК ГТО «Арктические студенческие игры» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и студентов образовательных организаций высшего образования Мурманской области. Соревнования проводятся в 8-й раз. В рамках фестиваля проводятся областные соревнования по многоборью и легкоатлетическому двоеборью ВФСК ГТО 60-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования Мурманской области. Планируют принять участие 167 человек из Мурманска, Мончегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского района. Программа фестиваля включает в себя виды испытаний: бег на 100 метров, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Церемония награждения победителей и призеров состоится 20 апреля в 14.00.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

20 и 21 апреля - 11.00.

Продолжается чемпионат Мурманской области по пауэрлифтингу. Состязания пройдут в дисциплинах троеборье и троеборье классическое.

г. Мурманск, ул. Копытова, 36а. ГОБУДО МОСШ.

20 апреля - 11.45

Чемпионат Мурманской области по спортивному туризму. Соревнования пройдут в дисциплине «Северная ходьба», участникам предстоит преодолеть дистанцию 10 км.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

20 апреля - 12.00

Первенство Мурманской области по боевому самбо. В соревнованиях участвуют юноши в возрасте от 14 до 16 лет.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК «УМКА».