СПОРТИВНАЯ АФИША

В мае мурманчан ждут разнообразные спортивные мероприятия:

9 мая – 10.00

В спортивной школе №7 состоится XX турнир по муай-тай «Вымпел», посвящённый памяти российских воинов, погибших при исполнении служебного долга.

г. Мурманск, просп. Кирова, 17а. Спортивная школа №7.

10 и 11 мая – 10.00

В Центральном стадионе профсоюзов будет проведён турнир города Мурманска по бадминтону среди лиц старшей возрастной группы.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

10 мая - 13.00

Региональный этап фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области (II-VI ступени).

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2. Плавательный бассейн.

10 мая - 18.00

11 и 12 мая – 12.00

Чемпионат Мурманской области по шахматам. Участники сыграют 11 туров в дисциплинах блиц и быстрые шахматы. Лучших наградят 12 мая в 15.00.

г. Мурманск, ул. Книповича, 23а. МОСШ.

11 мая - 11.00

Продолжение регионального этапа фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области (II-VI ступени). Награждение пройдёт в 17.00.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

11 мая – 11.45

В ГСЦ «Авангард» пройдут соревнования города Мурманска по плаванию среди лиц старшей возрастной группы.

г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, 51. ГСЦ «Авангард».

11 мая - 14.00

12 мая - 13.00.

Чемпионат и первенство Мурманской области по пауэрлифтингу. Состязания пройдут в дисциплинах жим и жим классический.

г. Мурманск, ул. Копытова, 36а. ГОБУДО МОСШ.

С 15 по 19 мая

На скейтплощадке в Долине Уюта спортсмены со всего региона будут бороться за медали в Первом чемпионате Мурманской области по скейтбордингу.

г. Мурманск, Долина Уюта. Скейтплощадка в Долине Уюта.

18 мая - 13.30

В Долине Уюта стартует традиционный всероссийский фестиваль по спортивному ориентированию «Российский азимут». В нём примут участие как опытные спортсмены, так и любители. Участникам пригодится умение ориентироваться и читать карту местности.

г. Мурманск, Долина Уюта.

19 мая – 9.00

В Долине Уюта пройдёт всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ». Бегунам предстоит преодолеть дистанцию длиной в 1 км, 5 км, 10 км, 21 км 100 метров. В зависимости от дистанции принять участие смогут мурманчане от 6 до 65 лет при наличии медицинской справки.

г. Мурманск, Долина Уюта.

24-26 мая

Состоится региональный этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». Проводится он в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». По итогам соревнований будут определены лучшие команды, которые представят Мурманскую область на межрегиональном этапе.

25 мая

На территории Долины Уюта пройдёт фестиваль молодёжных субкультур в рамках празднования «Последнего звонка». В программе выступления танцевальных и музыкальных коллективов разных стилей и направлений. Также участники фестиваля будут соревноваться в скейтбординге, на трюковых самокатах, велосипедах BMX, в хип-хопе и брейкинге.

г. Мурманск, Долина Уюта.