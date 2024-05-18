СПОРТИВНАЯ АФИША

18 мая – 11.00

19 мая – 10.00

Продолжается первенство Мурманской области по футболу. За титул чемпиона будут бороться четыре команды мальчиков до 15 лет из Мурманска и Апатитов.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

Соревнования продолжатся

18 мая – 12.00

Продолжается первенство Мурманской области по самбо. В них примут участие юноши и девушки в возрасте 11-12 лет.

г. Кола, ул. Защитников Заполярья, 3а. ФОК.

19 мая – 8.45

Открытие VIII Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Соревнования пройдут на дистанции 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км. В зависимости от дистанции принять участие в забеге смогут участники различных возрастных категорий. «Забег.РФ» – самый крупный полумарафон с синхронным стартом. Это настоящий спортивный праздник от Калининграда до Камчатки. В Мурманской области данное мероприятие впервые состоялось в 2021 году. В этом году Кольское Заполярье в четвёртый раз присоединится к этому масштабному событию.

г. Мурманска, с/к «Долина Уюта».

20 мая – 15.00

В Мурманске впервые в регионе состоится чемпионат области по скейтбордингу. Состязания планируется провести на территории скейт-парка Долины Уюта – первой подобной площадке для райдинга в Кольском Заполярье. Церемония награждения запланирована на 18.00. Участники продемонстрируют навыки в дисциплине скейтбординг-улица. Оценивать их мастерство будут судьи из Мурманска и Санкт-Петербурга.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта». Скейт-парк.

21 мая

Состоится первый чемпионат Мурманской области по сёрфингу. Состязаться спортсменам предстоит в дисциплине длинная доска (лонгборд).

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в борьбу готовы вступить 25 отважных сёрферов из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда и Мурманска.

Церемония награждения состоится 22 мая. Лучшие из лучших будут награждены медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области, а также специальными призами от организаторов и партнёров.

с.п. Териберка, Кольский район.

Фото: https://gov-murman.ru