СПОРТИВНАЯ АФИША

20 июля - 10.30

Торжественная церемония открытия второго этапа всероссийских соревнований по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» «Кубок Федерации». Старт соревнований состоится в 11.00 на дистанцию 5 км. Соревнования продолжатся 21 июля с 12.05, спортсменам необходимо преодолеть дистанцию в 3 км. Победители и призёры получат свои награды 21 июля с 13.00 до 14.00.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

20 июля - 11.30

Церемония открытия физкультурного мероприятия по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» «БезПредел». Это первые в России соревнования по международным правилам вида спорта «спортивный туризм». Самая сложная дисциплина северной ходьбы – ультра-дистанция с выбыванием. Общий старт в 12.00, продолжатся соревнования 21 июля.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/