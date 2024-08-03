Ограничение движения всех видов транспорта на участке автодороги по ул. Подгорная продлевается до 9 августа3 августа в Мурманске вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств
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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.24 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

3 августа - 11.45

Церемония открытия массового забега «Динамо бежит», приуроченного ко Дню физкультурника. Старт забегов на дистанции до 5000 метров, до 10000 метров, до 15000 метров начнётся в 12.00. Финишируют участники на стадионе спортивного комплекса «Долина Уюта».

г. Мурманск, Кольский проспект, 14. Ориентир - бассейн «Гольфстрим».

3 августа - 11.45

Церемония открытия семейного забега на дистанцию 1000 метров. Старт семейному забегу на дистанцию 1000 метров дадут в 12.00. К участию допускаются семейные команды, состоящие как минимум из 1 взрослого и 1 ребёнка до 17 лет.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

3 августа - 11.45

Церемония открытия всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования пройдут в спортивной дисциплине 3*3. Победителей и призёров наградят в 18.15.

г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, 19. Баскетбольный стадион ФСК «Энергия».

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01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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