СПОРТИВНАЯ АФИША

10 августа - 10.30

11 августа - 11.00

Первенство Мурманской области по парусному спорту. Победителей и призёров наградят 11 августа в 16.00. Соревнования пройдут в спортивных дисциплинах «класс-Оптимист» и «класс-Кадет».

г. Мончегорск, акватория озера Имандра, водная станция МАУ ДО СШОР 1.

10 августа - 10.00

В рамках мероприятий, посвящённых Дню физкультурника, начнутся соревнования по пляжному волейболу, регби, петанку, легкоатлетическая эстафета и игры в рамках проекта «Родной двор — родной город». А торжественное открытие программы запланировано на 11.00.

Также профессионалы в интерактивной форме расскажут юным гостям праздника о своих видах спорта и научат желающих основным приемам.

г. Мурманске, ул. Адмирала флота Лобова, 51. ГСЦ «Авангард».

10 августа - 15.00

На площадке у лодочной станции на Семёновском озере мурманчане продолжат отмечать праздник. Гостей будет ждать сюрприз. розыгрыш сертификатов на бесплатное катание на сапах, катамаранах или лодках.

г. Мурманск, Семёновское озеро.