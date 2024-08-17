СПОРТИВНАЯ АФИША

17 августа - 11.00

Впервые заполярные соревнования на открытой воде «Белое море» проходят в морских водах акватории Кандалакшского залива при поддержке клуба «Марафонец» совместно с Первичной общественной профсоюзной организацией Кольской АЭС. Заплыв посвящён 70-летию со дня пуска первой в мире атомной электростанции – Обнинской АЭС.

Состязания на открытой воде пройдут в акватории Кандалакшского залива Кандалакши. Дистанция заплыва составит 4 км по маршруту: туристический комплекс «Причал №11», вокруг острова Малый и обратно. Заплыв на открытой воде будет состоять из 2-х зачётов: индивидуальный и эстафета, старт для них будет дан одновременно.

«Спортсменам предстоит проплыть 4 км одним кругом в индивидуальном зачете или 2 участникам по 2 км в эстафетном зачёте. Пловцам в обязательном порядке будет обеспечена безопасность со стороны сотрудников МЧС, ГИМС, волонтёров на катерах и лодка.

г. Кандалакша, акватория Кандалакшского залива

17 августа - 17.00

Проект «Подзарядка».

г. Мурманск, сквер на улице Зои Космодемьянской.

22 августа - 18.45

Представители волонтёрских движений, спортивного сообщества и все желающие активные северяне приглашаются преодолеть символическую дистанцию с государственным флагом Российской Федерации, общая площадь которого составит 70 квадратных метров.

г. Мурманск, Долина Уюта.