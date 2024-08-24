СПОРТИВНАЯ АФИША

24 августа – 16.00

Состоится отчётный гала-концерт по художественной гимнастике. В рамках танцевальных и хореографических номеров спортсменки продемонстрируют навыки, полученные в ходе тренировочных сборов.

Всю неделю гимнастки участвовали в мастер-классах, которые проводили для них именитые чемпионы, мастера спорта и специалисты в области подготовки к соревнованиям всероссийского и международного уровня. В их числе – олимпийская чемпионка в Лондоне, трехкратная чемпионка мира, Европы и Универсиады, заслуженный мастер спорта Анастасия Константиновна Назаренко. Итоги тренировочных сборов подведёт президент Федерации художественной гимнастики в Мурманской области Наталья Найденова.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6.

31 августа – 14.00

В 16.00 состоится торжественное открытие культурно-спортивного праздника «Гольфстрим». Самым зрелищным событием традиционно станет забег спортсменов и жителей по мосту. Будет организована ярмарочная торговля «Арктическая кухня». Также мурманчане и гости праздника увидят историческое многоборье эпохи Средневековья.

г. Мурманск, район Кольского моста.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/