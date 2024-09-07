СПОРТИВНАЯ АФИША

7 сентября -10.30

XXXV летняя спартакиада-2024. В рамках соревнований Портовый альянс проведёт: мини-футбол, саамский футбол, стрельбу из пневматической винтовки и арбалета, настольный теннис среди женщин и мужчин, настольный теннис микс, гиревой спорт среди мужчин, групповые прыжки на скалке, перетягивание каната среди мужчин, туристическая полоса.

Как сообщают организаторы, автобус будет отправляться из Мурманска в 9.15 от Центрального стадиона профсоюзов (ул. Челюскинцев, 1), делая остановки: «Детский мир», «Молодёжный», «Ул. Морская», «Ул. Беринга», «Фадеев ручей».

Река Тулома, турбаза АО «ММТП» «Теремок».

7 сентября – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

8 сентября – 9.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по пилонному спорту. Это первые официальные соревнования в нашем регионе. Пройдут они в дисциплине «соло». Победители и призёры получат свои награды в 11.15.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».

8 сентября - 13.00

Домашний матч футбольного клуба «Север» в рамках второго круга чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу. Соперником команды станет команда «ГУОР-Карелия» из Кондопоги.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

9 сентября – 17.00

Церемония открытия всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Новое поколение». Соревнования стартуют 7 сентября и продлятся до 10 сентября. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. В спортивных дисциплинах «многоборье» и «групповое упражнение – многоборье» состязаются юниорки (12-13 лет) – по программе кандидатов в мастера спорта и девочки (10-11 лет) по программе 1 спортивного разряда. В соревнованиях примут участие более 600 гимнасток из 23 регионов нашей страны. Мурманскую область представят около 150 лучших спортсменок. Это гимнастки из Мурманска, Гаджиево, Кандалакши и Мончегорска. Соревнования будут проводиться под руководством заслуженного тренера России, главного тренера РФСО «Спартак», старшего тренера юниорской сборной команды России по художественной гимнастике Екатерины Сиротиной.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.