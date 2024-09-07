Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о временных отключениях вещания при проведении неотложных работ на технических средствахРедакция «Арктик-ТВ» ищет ОПЕРАТОРА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.09.24 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

7 сентября -10.30

XXXV летняя спартакиада-2024. В рамках соревнований Портовый альянс проведёт: мини-футбол, саамский футбол, стрельбу из пневматической винтовки и арбалета, настольный теннис среди женщин и мужчин, настольный теннис микс, гиревой спорт среди мужчин, групповые прыжки на скалке, перетягивание каната среди мужчин, туристическая полоса.

Как сообщают организаторы, автобус будет отправляться из Мурманска в 9.15 от Центрального стадиона профсоюзов (ул. Челюскинцев, 1), делая остановки: «Детский мир», «Молодёжный», «Ул. Морская», «Ул. Беринга», «Фадеев ручей».

Река Тулома, турбаза АО «ММТП» «Теремок».

7 сентября – 14.00

Чемпионат Мурманской области по футболу.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

8 сентября – 9.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по пилонному спорту. Это первые официальные соревнования в нашем регионе. Пройдут они в дисциплине «соло». Победители и призёры получат свои награды в 11.15.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».

8 сентября - 13.00

Домашний матч футбольного клуба «Север» в рамках второго круга чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу. Соперником команды станет команда «ГУОР-Карелия» из Кондопоги.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

9 сентября – 17.00

Церемония открытия всероссийских соревнований по художественной гимнастике «Новое поколение». Соревнования стартуют 7 сентября и продлятся до 10 сентября. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации. В спортивных дисциплинах «многоборье» и «групповое упражнение – многоборье» состязаются юниорки (12-13 лет) – по программе кандидатов в мастера спорта и девочки (10-11 лет) по программе 1 спортивного разряда. В соревнованиях примут участие более 600 гимнасток из 23 регионов нашей страны. Мурманскую область представят около 150 лучших спортсменок. Это гимнастки из Мурманска, Гаджиево, Кандалакши и Мончегорска. Соревнования будут проводиться под руководством заслуженного тренера России, главного тренера РФСО «Спартак», старшего тренера юниорской сборной команды России по художественной гимнастике Екатерины Сиротиной.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Сергей Дубовой: «День знаний по-особому дорог каждому из нас, поскольку все мы когда-то были учениками»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире12:15«Разбег». Художественный фильм (12+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Рост потребительского кредитования в Мурманской области замедлился-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены слабо поднимаются, курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика