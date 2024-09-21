СПОРТИВНАЯ АФИША

21 сентября – 11.45

Церемония открытия Всероссийского дня бега «Кросс Нации». Самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации проводится по всей стране в один день. Забег на дистанции от 1 км до 12 км проводится с 2004 года.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

22 сентября – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжероллерам. В 11.00 на старт выйдут женщины, юниорки, девушки на дистанцию 10 км. В 12.00 стартуют мужчины, юниоры и юноши на дистанцию 15 км.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

22 сентября – 12.00

Первенство Мурманской области по дзюдо, областные соревнования «Дзюдо+», чемпионат и первенство Мурманской области по корэш.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/