СПОРТИВНАЯ АФИША

28 сентября - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону. Соревнования пройдут в дисциплине дуатлон-кросс. Награждение победителей и призёров состоится в 14.00.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

28 сентября – 12.00

29 сентября - 10.00

Чемпионат Мурманской области по авиамодельному спорту. Соревнования пройдут в классе моделей S. Награждение победителей и призёров состоится в 17.30 29 сентября.

г. Апатиты, поле Тик-Губы.

28 сентября – 15.00

Церемония награждения знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» дошкольников и учащихся 1 класса. Более 100 детей получат награды, вручать которые будет посол ГТО Мурманской области, серебряный призёр Олимпийских игр, депутат областной Думы Лариса Круглова.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

28 сентября – 15.15

Чемпионат и первенство Мурманской области по ездовому спорту. Спортсменам предстоит соревноваться в спортивных дисциплинах кросс 1 собака, велосипед 1 собака, скутер 1 собака, скутер 2 собаки, карт 4 собаки. Награждение победителей и призёров пройдёт в 17.00.

г. Апатиты, туристическая база «Кола спорт вилладж».

29 сентября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе. Спортсменам предстоит соревноваться в дисциплине пистолет. Награждение победителей и призёров пройдёт в 17.00.

г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. Тир «Арктика».

29 сентября - 15.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в дисциплине кросс-спринт.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».